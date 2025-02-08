هل سيجدد الهلال العقد مع البليهي

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عدن - ياسمين التهامي - تَّفقت إدارة شركة نادي الهلال بشكلٍ نهائي مع علي البليهي، مدافع الفريق ، على تمديد عقده وأكدت صحيفة الرياضية أن عقد البليهي الجديد سيمتد لموسمًا واحدًا، لكنه يشتمل على بند التمديد التلقائي موسمًا آخر، ينتهي صيف عام 2027، بالمزايا المالية نفسها للموسم الأول. ودخل المدافع الدولي، البالغ من العمر 35 عامًا، الفترة الحرة أخيرًا، مع تبقي أقل من ستة أشهرٍ على نهاية عقده الهلالي الحالي. وبإمكان اللاعب التفاوض مع أي نادٍ آخر، للانتقال إليه الصيف المقبل، لكنه اتفق مع ناديه على استمرار العلاقة التعاقدية بينهما. يذكر أن البليهي يقضي موسمه الثامن في صفوف الأزرق، وتُوِّج معه خمس مراتٍ بدوري روشن ، مع لقبين في دوري أبطال آسيا، وثلاثة في كلٍّ من مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

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