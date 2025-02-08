شكرا لقرائتكم خبر عن ختان الأطفال مهمة المزيّن والداية في اليمن رغم المخاطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي إحدى قرى ريف محافظة تعز، يتولى سرحان قائد (58 سنة) الذي يعمل عادة في مهن "المزاينة" (الجزارة والحلاقة وقرع الطبول) التي تصنّف بأنها دونية، عمليات ختان الأطفال، وهي مهنة اكتسبها من والده، وأورثها لاحقاً إلى أبنائه وأحفاده. وهو يزاولها مع أفراد عائلته من دون أي معرفة طبية. في القرية التي يسكن فيها وأخرى مجاورة، يحرص الأهالي على استدعاء سرحان لإجراء ختان الأطفال، ويكون ذلك عادة في اليوم الثالث أو السابع بعد ولادة الطفل. يجلب سرحان معه حقيبته الخاصة التي تحتوي على أدوات بدائية، هي شفرة حلاقة (موس) وخيط وشاش، وصبغة "الجنتيانا" وبيض. بعد تجهيز أدواته، يربط سرحان القلفة أو ثنية الجلد البارزة من العضو التناسلي للمولود بخيط، ثم يقطعها باستخدام شفرة الحلاقة، ويسكب البيض في مكان الجرح الذي يربطه بالشاش، مع سكب كمية بسيطة من صبغة "الجنتيانا" التي تعرف محلياً باسم "التنتور". يقول لـ"العربي الجديد": "تعلّمت مهنة ختان الأطفال من والدي، وهو بدوره ورثها من جدي. في القرى التي لا تضم مراكز صحية يتولى المزين ختان الطفل المولود، وهذه العملية سنّة نبوية ذات فوائد، أهمها النظافة والوقاية من الأمراض. الختان عملية سهلة بالنسبة لي، وأجريها خلال أقل من عشر دقائق، وأتقاضى عنها أجراً يتراوح بين 10 و30 ألف ريال، وقد يعطيني البعض 50 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً). والآن يمارس أولادي وأحفادي هذه المهنة بعدما تعلموها مني". وفي المحافظات اليمنية الساحلية، حيث تنتشر ظاهرة ختان الإناث، خصوصاً في تهامة (غرب)، تمارس نساء هذه العملية، ويطلق عليهن اسم "الداية" أو "الريسة". وتعد "الرياسة" من المهن المتوارثة ضمن أسر محددة عملت لأجيال في هذه المهنة. وعموماً، ينفذ "المُزين" أو "الداية" أو "الريسة" عملية الختان داخل منزل الأسرة، وتترافق مع تنظيم طقوس احتفالية تشهد تقديم ذبيحة وتوزيعها على الضيوف، لكن هناك مخاطر تحيط بإجراء عمليات الختان بالطرق التقليدية، إذ لا يُنجز عدد كبير منها بالطريقة الصحيحة، ما يضطر والد الطفل إلى الاستعانة بطبيب متخصص لإعادة إجراء عملية الختان، ففشل إجراء الختان بالشكل السليم يؤدي إلى مضاعفات، مثل التهابات، أو نزيف وتورم في العضو التناسلي.يقول صلاح جسار لـ"العربي الجديد": "رُزقت قبل نحو عام بمولود، وفي اليوم السابع لولادته أجرى مُزين استدعيته عملية ختان بالطريقة البدائية، وبعد يومين لاحظت تورم العضو التناسلي للطفل الذي كان يبكي بشدة طوال الوقت، فنقلته إلى المستشفى، حيث اكتشف الطبيب الذي عاينه أن الجرح تعرّض لنزيف وتلوّث، وأن العضو التناسلي أصيب بالتهابات حادّة نتيجة استخدام مواد غير معقمة، فأعطانا أدوية ومراهم أتاحت الشفاء بعد فترة من الزمنيضيف: "لا بدّ من أن ينفذ طبيب عملية الختان، فالمُزين قد يعرّض حياة الطفل للخطر نتيجة جهله بالتعامل مع بعض التفاصيل التي تتعلق بالختان، إذ لا بدّ من تحديد وزن الطفل قبل إجراء الختان، وأن يتأكد من أنه يخلو من أمراض تمنع الختان الذي قد يُمنع بالكامل في بعض الحالات". ومن المخاطر التي تترتب على تنفيذ هؤلاء الأشخاص غير المتخصصين عملية الختان عدم التزامهم بمعايير السلامة الطبية، وفي مقدمها استخدام أدوات طبية معقمة لتجنّب انتشار الجراثيم وانتقال الأمراض وحدوث مضاعفات طبية

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