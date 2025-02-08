شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كفاراتسخيليا بعد الفوز على موناكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسح باريس سان جيرمان فريق موناكو برباعية مقابل هدف ، مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي. خفيتشا كفاراتسخيليا علق على فوز الفريق الباريسي قائلا: “أنا سعيد بوجودي هنا وبعد هدفي اليوم أنا اسعد شخص ، عملنا أتى بثماره علينا أن نواصل العمل ، هنا فقط تفكر بكرة القدم ولا شيء آخر

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