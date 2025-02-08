شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادي يشعل مواجهات ساخنة بين هذه الاطراف في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أثار ارتفاع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 700 ريال في الأسواق اليمنية، مقارنة بسعرها الذي لم يتجاوز 50 ريالاً قبل ثورة 11 فبراير، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل أنصار الثورة ومعارضوها الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ووصف معارضو الثورة ما حدث بـ"نكبة فبراير"، فيما دافع أنصارها عن موقفهم، معتبرين أن الفساد والحرب هما السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية.

ياتي ذلك بالتزامن مع الذكرى ال14 لثورة 11 فبراير التي يحتفل بها انصارها بعد ايام.