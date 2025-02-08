شكرا لقرائتكم خبر عن حديث عن اختطاف جثة امين عام حزب الله السابق حسن نصر الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

صرح الناشط السوري عمر مدنية بأن 10 عناصر من فرقة "العصائب الحمراء" التابعة لوزارة الداخلية السورية يمتلكون القدرة على الدخول إلى الضاحية الجنوبية في لبنان وأسر جثة زعيم حزب الله، حسن نصرالله، ونقلها إلى سوريا.

ويُذكر أن "العصائب الحمراء" تُعتبر إحدى الفرق الأمنية المميزة بوزارة الداخلية السورية، وتشتهر بمهامها الخاصة وقدراتها القتالية العالية.

زاثارت تصريحات مدنية جدلاً واسعاً حول طبيعة الرسائل السياسية المبطنة التي تحملها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ياتي هذا الحديث وسط تصعيد في الحدود السورية اللبنانية اثر الاشتباكات التي دارت الخميس بين إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية الجديدة وعناصر مدعومين من حزب الله اللبناني.

ومن المتوقع ان يتم تشييع جثمان حسن نصر الله في 23 فبراير الجاري