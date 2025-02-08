شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد في لواء حكومي بعدن يُنذر بانفجار الأوضاع عسكرياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:



شهد معسكر "درع الوطن" في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اشتباكات عنيفة بين قوات المعسكر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، اندلعت المواجهات بسبب فرار قائد اللواء الرابع في الفرقة الثانية، أبو العز أسامة الردفاني، بعتاد اللواء بالكامل من معسكر قعوة التابع للقوات.

وأوضحت المصادر أن قوات درع الوطن لاحقت الردفاني واشتبكت معه قبل أن تتمكن من القبض عليه مع 25 من افراده.

الجدير بالذكر أن الردفاني يُعد من القيادات الشابة القادمة من ألوية محور سبأ، والتي تم تعيينها مؤخرًا لقيادة اللواء الرابع. وأفادت التقارير بسقوط عدد من الجرحى جراء الاشتباكات.