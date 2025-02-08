شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: فينيسيوس يرفض عرض التجديد الأول من ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ف الصحفي ماريو كورتيغانا عبر صحيفة “The Athletic”، عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، حيث أكد أن النادي الملكي هو من بادر بطلب الاجتماع مع اللاعب لمناقشة تمديد عقده. وأوضح كورتيغانا أن فينيسيوس يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو صافية بعد تتويجه بجائزة “ذا بيست”، وهو راتب مقارب لما يحصل عليه النجم الفرنسي كيليان مبابي. المفاوضات بكل تأكيد مستمره ولكن الاشارات المبدئية من طرف اللاعب ووكلائه سلبيه …! لسبب بسيط جدا وهو ان العرض المقدم من الانديه السعوديه عرض فلكي وخيالي ومن الصعب ان يقترب ريال مدريد من هذا العرض بل من المستحيل … بالتالي لو لم يجدد في هذا الصيف رسميا ريال مدريد سيستمع للعروض . هل سيغادر في هذا الصيف …؟! هل سيجدد مع الريال …؟! كلها اسئله لن تطول كثيرا بل ستحسم في هذا الصيف … لان النادي من المستحيل ان يستنزف كل طاقته وامواله من اجل لاعب واحد

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