شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة فرنسية تتخذ قرار صادم بخصوص اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات: رفضت محكمة الاستئناف في باريس شكويين قُدّمتا عامي 2018 و2021 ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن. وأكدت المحكمة قرار غرفة التحقيق بعدم استكمال التحقيقات، والذي صدر في مارس الماضي من رئيس قضاة قسم الجرائم ضد الإنسانية. تستهدف الشكاوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك، وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى مثل التعذيب والاختفاء القسري. ورُفضت الشكوى لأسباب إجرائية، منها عدم أهلية المنظمة المقدمة للدعوى. محامي المدعين، جوزيف بريهام، أعرب عن أسفه للقرار، معتبرًا أنه لا يرقى إلى الالتزامات الإنسانية والقانونية الدولية.

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