دراسة: شرب عصير البنجر يطيل العمر

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تفاصيل الدراسةأجريت الدراسة على 26 شخصًا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.تناول المشاركون مشروب البنجر قبل المشي على جهاز المشي لمدة 50 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعيًا.تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:مجموعة تلقت Beet-It، وهو مشروب يحتوي على 560 ملجم من النترات.مجموعة أخرى تناولت مشروبًا وهميًا يحتوي على كمية قليلة جدًا من النترات.أظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت عصير البنجر أظهرت اتصالًا دماغيًا أقرب لما يظهر عند الأشخاص الأصغر سنًا، مقارنة بمن مارسوا عدن - ياسمين التهامي - �ظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ويك فورست أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة التمارين الرياضية قد يكون له فوائد مضادة للشيخوخة على الدماغ، خاصة لدى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وفقًا للدراسة، فإن تناول عصير البنجر الغني بالنترات يعزز الاتصال بين مناطق الدماغ، ويحسن توصيل الأكسجين إليه، مما يؤدي إلى تنشيط المناطق المسؤولة عن الحركة وتقوية التأثيرات الإيجابية للتمارين الرياضية، بحسب times of infiaتفاصيل الدراسةأجريت الدراسة على 26 شخصًا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.تناول المشاركون مشروب البنجر قبل المشي على جهاز المشي لمدة 50 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعيًا.تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:مجموعة تلقت Beet-It، وهو مشروب يحتوي على 560 ملجم من النترات.مجموعة أخرى تناولت مشروبًا وهميًا يحتوي على كمية قليلة جدًا من النترات.أظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت عصير البنجر أظهرت اتصالًا دماغيًا أقرب لما يظهر عند الأشخاص الأصغر سنًا، مقارنة بمن مارسوا الرياضة فقط.كيف يعمل عصير البنجر على تحسين وظائف الدماغ؟غني بالنترات: يتحول النترات الغذائي الموجود في البنجر إلى أكسيد النيتريك في الجسم.أكسيد النيتريك موسّع قوي للأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، خاصة الدماغ، مما يساعد في تحسين الأداء العقلي والبدني.يحفز النشاط الحركي للدماغ، مما يساعد في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.فوائد أخرى لعصير البنجر1. تنظيم ضغط الدمالبنجر معروف بقدرته على خفض ضغط الدم بفضل محتواه العالي من النترات، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.2. تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحملأظهرت دراسات عديدة أن تناول البنجر قبل التمارين الرياضية يعزز من قدرة التحمل والأداء الرياضي عن طريق تحسين استهلاك الأكسجين أثناء التمارين.3. تحسين صحة القلبيحتوي البنجر على مضادات أكسدة قوية مثل البيتالين، والتي تساعد في تقليل الالتهابات وتقوية القلب والأوعية الدموية.4. تعزيز وظائف الجهاز الهضميالألياف الموجودة في البنجر تعزز الهضم وتساعد في منع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.5. دعم صحة الدماغ والوقاية من الأمراض العصبيةزيادة تدفق الدم إلى الدماغ يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة عند كبار السن.

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