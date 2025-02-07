شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: علي البليهي يحتاج جلستين نفسيتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د طبيب نفسي، حاجة علي البليهي، مدافع الهلال، لجلستين نفسيتين، بعد صافرات الاستهجان التي تعرض لها من جماهير فريقه.وعاش علي البليهي ليلة سيئة، مساء الثلاثاء، رغم فوز الهلال على بيرسبوليس الإيراني 4-1، في الجولة السابعة من مجموعة الغرب ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبةوأطلقت الجماهير الصافرات على البليهي قبل بداية المباراة، بسبب تراجع مستواه مؤخرًا، قبل أن يتكرر الأمر بعد مشاركته كبديل، وتسببه في ركلة الجزاء التي استقبل منها فريقه الهدف الوحيد في شباكه.وقال توفيق البكري، دكتور علم النفس الرياضي، في تصريحات لبرنامج "المنتصف" على "قناة "الإخبارية" السعودية ، إن البليهي لن يتأثر كثيرًا بصافرات الاستهجان، ولكنه قد يحتاج لجلستين علاجيتين. وأوضح: "علي البليهي صاحب شخصية قوية تتميز بالثقة في النفس، وإنجازاته تزيد من قدر هذه الثقة". وواصل: "حاليًا، مستواه الفني انخفض، وهو يعلم هذا الأمر، هذا المستوى قد يؤثر في جانب الثقة نوعًا ما". واستدرك: "لكن في المستويات العالية للرياضيين، يكون التأثير أقل بكثير من لاعب ناشئ أو حديث عهد بالملاعب، لأنه معتاد على هذه الأمور بشكل كبير". وعن حاجة المدافع الدولي لجلسات علاجية، قال البكري: "علي البليهي وضعه سهل جدًا، وأنا أو أيًا من زملائي في المجال (قادرون على معالجته) في جلستين فقط". وأتم: "علي البليهي هو من يقرر إذا كان يحتاج إلى أخصائي نفسي، وفي هذه الحالة فأنا وزملائي في هذا التخصص نرحب به، وأنا متأكد من أنه قادر على تجاوز هذه المرحلة بسهولة، ليعود بنسخة أفضل".

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب: علي البليهي يحتاج جلستين نفسيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.