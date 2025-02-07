شكرا لقرائتكم خبر عن صورة: أفضل تشكيلة في تاريخ دوري الأبطال " سيطرة لمدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رة: أفضل تشكيلة في تاريخ دوري الأبطال ” سيطرة لمدريد كشف موقع Score 90 عن أفضل تشكيلة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا . التشكيلة عكست هيمنة ريال مدريد ، حيث ضمت 8 لاعبين من الفريق الملكي، سواء من النجوم الحاليين أو السابقين، بمن فيهم المعتزلون، إلى جانب تواجد لاعبين فقط من برشلونة ، وجاءت على النحو التالي

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