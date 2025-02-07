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صورة: أفضل تشكيلة في تاريخ دوري الأبطال " سيطرة لمدريد

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صورة: أفضل تشكيلة في تاريخ دوري الأبطال " سيطرة لمدريد

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عدن - ياسمين التهامي - رة: أفضل تشكيلة في تاريخ دوري الأبطال ” سيطرة لمدريد كشف موقع Score 90 عن أفضل تشكيلة في تاريخ بطولة . التشكيلة عكست هيمنة ، حيث ضمت 8 لاعبين من الفريق الملكي، سواء من النجوم الحاليين أو السابقين، بمن فيهم المعتزلون، إلى جانب تواجد لاعبين فقط من ، وجاءت على النحو التالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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