شكرا لقرائتكم خبر عن من واشنطن ...وزير الاعلام يفاجئ الجميع ويكشف عن سر خطير حول تهريب الاسلحة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة فشلت في منع تدفق الأسلحة غير القانونية إلى قوات الحوثي.

وأكد الإرياني - خلال لقائه عددا من المسئولين في معهد الأعمال الأمريكية، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية الأربعاء - الحاجة إلى آلية جديدة تشمل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لضمان عدم تسرب الأسلحة والخبراء إلى الحوثيين.

ودعا الى دعم حقيقي لليمن في مختلف الجوانب لمواجهة المليشيات الحوثية، وطالب بمنع الحوثيين من استخدام المنصات الإعلامية وشبكات التلفزيون الفضائية.

وأعرب وزير الإعلام اليمني عن امتنانه الكبير لدعم الولايات المتحدة المستمر لبلاده، مشيرا الى ان هذا الدعم كان حاسما، مع صدور قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية .. داعيا إلى خطوات سريعة لبدء تنفيذ بنود القرار .