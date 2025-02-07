شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة تنتظر حكيمي في حديقة الأمراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز نادي باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة لنجمه المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريقوكشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سيعلن تجديد عقد حكيمي، قبل مواجهة موناكو، اليوم الجمعة، في الدوري الفرنسي، للاحتفال بهذه اللحظة وسط جماهير الفريق في حديقة الأمراءوأضافت الصحيفة أن البي إس جي سيعلن أيضا قبل مباراة موناكو، عن تجديد التعاقد مع الثنائي البرتغالي فيتينيا ونونو مينديس.ولفتت إلى أن نونو مينديس سيوقع عقدا مع العملاق الفرنسي، حتى صيف 2030. وينتهي التعاقد الحالي لحكيمي مع سان جيرمان في صيف 2026، علما بأنه انضم من إنتر ميلان في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو. أما فيتينيا فقد انضم لسان جيرمان في صيف 2022، قادما من بورتو البرتغالي، بعقد يمتد حتى 2027.

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