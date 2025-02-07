شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناشطة بارزة ورئيسة مؤسسة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت ناشطة عدنية بارزة ورئيسة مؤسسة في عدن ظهر وافادت مصادر لكريتر سكاي بوفاة الاستاذة نادية احمد بخش ظهر اليوم الجمعة . وتعمل الاستاذة نادية رئيسة لمؤسسة نساء عدن التنموية

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