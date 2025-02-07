شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط يهدد بحرق شاحنته أمام مبنى محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة:

أمهل الناشط في مجال النقل، صلاح الرحال، السلطات المحلية بمحافظة تعز، وعلى رأسها المحافظ نبيل شمسان، أسبوعًا واحدًا للسماح بإدخال شاحنته وتحميل البضائع وفقًا للنظام والقانون.

وأكد الرحال أن الجهات المختصة، بما في ذلك رئاسة المصلحة وقيادة المحور والشرطة العسكرية، نفت وجود أي مبرر قانوني لحجز بضائعه.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية خاطبت السلطات عدة مرات دون أن يتم حل المشكلة، معتبرًا أن حجز البضائع يهدف إلى فرض جبايات غير قانونية.

وتوعد الرحال بإحراق شاحنته في شارع جمال أمام مبنى المحافظة إذا لم يتم إنهاء القضية خلال المهلة المحددة، معتبرًا استمرار الوضع "ظلمًا وباطلًا" لا يمكن السكوت عليه.