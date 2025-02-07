شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي عسكري يفاجئ الجميع ويكشف عن قرب نهاية رئيس الوزراء ومحافظ عدن ويكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي علي منصور مقراط : لا أتوقع أن تأتي معالجات لكارثة انطفاء الكهرباء في عدن وغيرها وان عادت ساعة أو ساعتين في بعض الأحياء مقابل يوم كامل انطفاء



وأكد مقراط أن أزمة الكهرباء وانهيار الوضع الاقتصادي سيسقط رئيس الحكومة بن مبارك ووزير الكهرباء ومحافظ عدن لأن بقائهم مثل عدمهم



واضاف : تواصلت ظهر اليوم الجمعة بالاخ مدير كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي سالته عن أخبار عودة التيار الكهربائي في بعض احياء عدن فرد واليأس والاحباط في نبرات صوته لاشيء من الحلول والمعالجات كل ما يجرى حلول ترقيعية مؤقتة .

مختتماً بالقول: إلى هنا وعلينا مسؤولية التحرك السلمي الحضاري الذي لايمس حياة المواطنين والممتلكات العامة بالضغط لاسقاط رئيس الوزراء ومحافظ عدن ووزير الكهرباء. لعل البديل يكون خيار أفضل . لا تنتظرون حل بعد ثلاثة ايام وعدن تغرق في ليل أسود والريال السعودي وصل اليوم الجمعة ٦٠٠ والمجاعة انتشرت والموت يقترب من الشرفاء

