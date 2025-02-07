شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يكرّم الفروع المتميزة لعام 2024 تقديرًا لانجازاتها والجهود الاستثنائية لمنتسبيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» فروعه المتميزة لعام 2024، وذلك تقديرًا لجهود كوادرها الاستثنائية وتفانيهم في تحقيق أهداف البنك وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وفي إطار حرص قيادة البنك على تعزيز التميز وتحفيز الأداء.

جاء هذا التكريم خلال احتفال خاص نظّمه البنك، في كل فرع من الفروع المتميزة، بحضور قيادة البنك، حيث تم تكريم الفروع التي حققت أعلى مستويات الأداء وفقًا للأبعاد الاستراتيجية للبنك و معايير التقييم المعتمدة، والتي تشمل جودة الخدمة، تحقيق الأهداف التشغيلية، والالتزام بمعايير التميز المصرفي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الاستاذ/ رفيق القباطي خلال تكريم الفروع على أهمية الدور الذي تلعبه الفروع في تعزيز ثقة العملاء وتحقيق النمو المستدام، مشيداً بالتفاني والجهود المبذولة من قبل الفرق العاملة، كما شدد البنك على استمراره في دعم وتحفيز كوادره، إيمانًا منه بأن النجاح المؤسسي يعتمد على الأداء المتميز لموظفيه.

من جانبه أشاد مدير إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء الأستاذ/ منصر محمد جميع الخضر بهذا التكريم مشيرا الى أن الكادر البشري هو الأساس الذي يقوم عليه نجاح البنك وأن الاستثمار فيه من خلال التحفيز والتطوير المستمر هو مفتاح تحقيق الريادة والاستدامة وتعزيز بيئة العمل التنافسية مؤكدا أن هذا النهج التحفيزي يسهم في رفع مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية بما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي.

فيما ثمن مدراء وموظفي الفروع الكرمة دور قيادة البنك في وضع لهم الأهمية الكبيرة من خلال تقديم لهم الدعم المعنوي والتكريمي نظير جهودهم المبذولة طوال العام المنصرم مشيرين أن هذه العملية التحفيزي لا يمكن له أن يأتي الا من قبل قيادة مخلصة وحكيمة بإخلاص وحكمة قيادة كاك بنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني

ويأتي هذا التكريم وفق الخطة الاستراتيجية وتوجهات القيادة العليا للبنك ممثلة بالأستاذ/ حاشد الهمداني، والرامية إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية إيجابية، تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز ريادة البنك في القطاع المصرفي.