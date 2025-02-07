شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات تمهيدًا لترحيل اليمنيين من هذه الدولة (خبر محزن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:

شكا مغتربون يمنيون في إقليم بونتلاند بالصومال من تصاعد حملات التضييق والاعتقالات التي تستهدف الأفراد والعائلات اليمنية منذ أسبوعين، وسط ظروف وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.

وأكد عدد من اليمنيين تعرضهم للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل السلطات في الإقليم، التي طالبتهم بمغادرة البلاد وشرعت في قطع إقاماتهم، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن مصيرهم.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع صعبة يعيشها اليمنيون داخل البلاد، جراء غياب الدولة وانهيار الاقتصاد وسوء الظروف المعيشية، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص للعيش في الخارج رغم التحديات.

وطالب المغتربون الجهات الرسمية اليمنية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحمايتهم وضمان حقوقهم كمقيمين، في ظل استمرار ما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي تهدد حياتهم واستقرارهم.