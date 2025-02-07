شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تكشف عن خبر صادم للحوثيين وايران ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خبر نشرته قناة العربية في موقعها عبر الانترنت

أعلنت السلطات اليمنية، ضبط بحارين إيرانيين يعملان في تهريب السلاح للحوثيين أثناء محاولتهما دخول الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "المتهمين يعملان لصالح الحوثي، كما أقر العنصران بأنهما كانا ينقلان شحنات من المواد الممنوعة والمحظورة عبر جيبوتي، ومنها إلى سواحل المخا، في إطار أنشطة التهريب التي تديرها الميليشيات الحوثية بتمويل ودعم إيراني".

ووفقًا لبيان نشرته وزارة الداخلية اليمنية، فإن "العناصرين المضبوطين يخضعان حاليًّا للإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة".

وأشاد وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، بالعملية وبجاهزية الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وشدَّد الوزير اليمني على أهمية تعزيز الجهود الأمنية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية وتعزيز عمليات التفتيش.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال الـ 24 ساعة الماضية ضبط خليتين للحوثيين، الأولى في محافظة أبين (جنوبًا)، والثانية في وادي وصحراء حضرموت (شرقًا).

وتتألف خلية أبين من خمسة أعضاء، فيما تضم خلية حضرموت 13 عنصرًا، جرى ضبطهم في مديرية العبر، بما في ذلك زعيم الخلية من أبناء مديرية القطن