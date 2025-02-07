شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي كورة ـ تقام اليوم الجمعة، الموافق 7 فبراير 2025، العديد من المباريات الهامة، إذ يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وبايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بالدوري الألماني، ومباراتين في دوري روشن السعودي. إليكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:-

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