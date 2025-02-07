شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يثير غضب الجمهور بتصرف مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان المصري أحمد حلمي خلال الساعات الماضية، لانتقادات حادة بسبب جملة قالها أثناء عرض مسرحيته «بني آدم»، والتي يتم عرضه ضمن موسم الرياض.

وظهر أحمد حلمي أثناء عرض المسرحية، وهو يتحدث مع مصطفى جاد، ملحن أغنية مسرحيته وزوج المطربة كارمن سليمان، وأظهر الفيديو أحمد حلمي، وهو ينكر معرفته ب«جاد» قائلًا بمزاح: «أنت مين؟»، ليجيبه الأخير بأنه «مصري».

ورد «حلمي» قائلًا: «مصري وقاعد صف أول أكيد معزوم»، ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة، إذ اعتبر البعض أن هذا حديثه يسخر من المصريين، ويعد إساءة بالغة.

والتزم أحمد حلمي الصمت ولم يرد على الانتقادات التي وُجهت له، لكن تصرفه الأخير فاجأ البعض وزاد من غضبهم، حيث نشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام» وهو يرتدي سماعة أذن ويغطي وجهه، وهو ما اعتبره البعض بمثابة تجاهل لانتقاداتهم، وكأنه لا يهتم بما يقولونه، وأن الأفضل من ذلك هو الاعتذار.