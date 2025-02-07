شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة باسعار صرف العملات والذهب اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 7/2/2025.. في إطار تغطية «جهينة يمن » لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.

إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.

سعر الذهب في اليمن اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في اليمن بالريال اليمني

سعر الذهب في اليمن اليوم

عيار الذهب سعر الذهب عيار 24 22910 ريال عيار 22 21000 ريال عيار 21 20050 ريال عيار 18 17180 ريال عيار 14 13360 ريال عيار 12 11460 ريال الاونصة 712590 ريال الجنيه الذهب 160370 ريال الأونصة بالدولار 2864.18 دولار

تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الجمعة, 7 فبراير, 10:35 صباحًا

متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني

اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الاوقية المؤشر الخميس، 6 فبراير 22840 20940 19980 17130 710400 ⬇️ الأربعاء، 5 فبراير 22880 20980 20020 17160 711800 ⬆️ الثلاثاء، 4 فبراير 22710 20820 19870 17040 706480 ⬆️ الإثنين، 3 فبراير 22520 20650 19710 16890 700520 ⬆️ الأحد، 2 فبراير 22270 20410 19480 16700 692570 ⬇️ السبت، 1 فبراير 22400 20540 19600 16800 696810 ⬆️ الجمعة، 31 يناير 22370 20510 19580 16780 695850 ⬇️ الخميس، 30 يناير 22370 20510 19580 16780 695850 ⬆️ الأربعاء، 29 يناير 22090 20240 19320 16560 686930 ⬇️ الثلاثاء، 28 يناير 22130 20280 19360 16590 688190 ⬆️

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار الذهب اليوم في اليمن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من اليمن وأسعار الذهب اليوم في اليمن بصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن او بباقي الدول العربية.