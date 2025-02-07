نشرة باسعار صرف العملات والذهب اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 7/2/2025.. في إطار تغطية «جهينة يمن » لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في اليمن اليوم
متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في اليمن بالريال اليمني
سعر الذهب في اليمن اليوم
|عيار الذهب
|سعر الذهب
|عيار 24
|22910 ريال
|عيار 22
|21000 ريال
|عيار 21
|20050 ريال
|عيار 18
|17180 ريال
|عيار 14
|13360 ريال
|عيار 12
|11460 ريال
|الاونصة
|712590 ريال
|الجنيه الذهب
|160370 ريال
|الأونصة بالدولار
|2864.18 دولار
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الجمعة, 7 فبراير, 10:35 صباحًا
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني
|اليوم
|ذهب 24
|ذهب 22
|ذهب 21
|ذهب 18
|الاوقية
|المؤشر
|الخميس، 6 فبراير
|22840
|20940
|19980
|17130
|710400
|⬇️
|الأربعاء، 5 فبراير
|22880
|20980
|20020
|17160
|711800
|⬆️
|الثلاثاء، 4 فبراير
|22710
|20820
|19870
|17040
|706480
|⬆️
|الإثنين، 3 فبراير
|22520
|20650
|19710
|16890
|700520
|⬆️
|الأحد، 2 فبراير
|22270
|20410
|19480
|16700
|692570
|⬇️
|السبت، 1 فبراير
|22400
|20540
|19600
|16800
|696810
|⬆️
|الجمعة، 31 يناير
|22370
|20510
|19580
|16780
|695850
|⬇️
|الخميس، 30 يناير
|22370
|20510
|19580
|16780
|695850
|⬆️
|الأربعاء، 29 يناير
|22090
|20240
|19320
|16560
|686930
|⬇️
|الثلاثاء، 28 يناير
|22130
|20280
|19360
|16590
|688190
|⬆️
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
أسعار الذهب اليوم في اليمن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من اليمن وأسعار الذهب اليوم في اليمن بصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن او بباقي الدول العربية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.