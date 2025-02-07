عشبة سحرية برخص التراب تمنع إرتفاع الكولسترول والحل الأمثل لِتهدئة القولون"!

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عدن - ياسمين التهامي - جميع يعرف الكمون ولكن لا يعرف قيمته الساحره وفوائده الكبيره ، الكمون هو واحد من البهارات التي لا يمكن الاستغناء عنه في كل مطبخ ، حيث تُعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم ، وفي كل بيت شرقي من الصعب تجده خالي من الكمون، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى. فوائد سريه تتمتع بها بذور الكمون تحتوي بذور الكمون على خصائص مناعية، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأورام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“. وتعمل بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يسهل عملية الهضم بشكل عام. كما تُستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة. ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور. ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر. وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“. وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”. وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض. ويأتي من بينها: نقص شحميات الدم السرطان وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي. استخدامات الكمون في المطبخ يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة. ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية. ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة، وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون: تعزيز عملية الهضم عبر تحفيز إنتاج اللعاب والإنزيمات الهاضمة، والعصارة الصفراوية. تخفيف المغص وعلاج الانتفاخ وطرد الغازات. تهدئة أعراض القولون العصبي والتغلب على الإمساك أو الإسهال المصاحب له عبر تنظيم حركة الأمعاء. محاربة بعض أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض. خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم والدهون الثلاثية. تحسين الإدراك، وتقوية الذاكرة والأعصاب الطرفية. إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد والكالسيوم. حماية خلايا الجسم من التلف والشيخوخة لغناه بمركبات الفلافونويد (بالإنجليزية: Flavonoids) المضادة للأكسدة التي تعمل على محاربة الشوارد الحرة في الجسم. الوقاية من الإصابة بالسرطان وكذلك الحد من نمو بعض الأورام الخبيثة. المساهمة في إنقاص الوزن، حيث يعمل الكمون علىتعزيز عملية الأيض وتقليل نسبة الدهون.

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