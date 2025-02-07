شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. ضبط 200 ألف دينار كويتي مهربة تعود ملكيتها للرئيس السابق علي عبد الله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت صحيفة يمنية اليوم السبت، ان شرطة كريتر بمحافظة عدن ضبطت أمس شخصين يحوزان مبلغ وقدره 200 ألف دينار كويتي يرجح أنها مهربة من صنعاء وعلى علاقة بالرئيس السابق على عبد االله صالح، وفقا لتحقيقات أولية أجرتها الشرطة مع المضبوط. الخط الساخن ونقلت صحيفة “الأيام” العدنية عن مصدر أمني، أن شابا من أبناء عدن قدم إلى شرطة كريتر طالبا ترخيصا لتمرير مبالغ مالية بالدينار الكويتي من عدن إلى المهرة، وأدعى أن صهره هو من يمتلك هذه المبالغ ويريد تمريرها إلى المهرة بترخيص من الشرطة حتى لا يتم اعتراضها في نقاط التفتيش. وأوضح المصدر، أن الشاب بدا مرتبكا، ما دفع رجال الشرطة إلى طلب إثبات قرابته بمالك الأموال، وهو ما جعل الشاب عاجزا، ليعترف أنه على علاقة بشخص من أبناء المحافظات الشمالية ينزل فندقا لمالك محل صرافة في عدن. وقال المصدر، أن الشرطة داهمت الفندق واعتقلت النزيل وبحوزته 200 ألف دينار كويتي، وتم التحفظ عليها لدى الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المتهم اعترف أن المبلغ هو جزء من مبالغ مالية كبيرة استلمها الرئيس السابق على عبد الله صالح من صدم حسين إبان حرب الخليج الثانية في العام 90م، وفق ما نقلته الصحيفة.

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