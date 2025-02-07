شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لليمنيين..لأول مرة السعودية تعلن عن نوع إقامة جديد لمدة خمس سنوات بدون كفيل وبتسهيلات كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث تتزايد فرص العمل والاستثمار بشكل غير مسبوق، مما جعلها وجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

السعودية تعلن عن نوع إقامة جديد لمدة خمس سنوات بدون كفيل

في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، أعلن عن إطلاق برنامج الإقامة الدائمة، الذي يهدف إلى جذب الأفراد القادرين على المساهمة في التنمية المستدامة للمملكة، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية.

هذا البرنامج يشمل نوعين من الإقامة، الأول يمتد لخمس سنوات بدون الحاجة إلى كفيل، بينما الثاني يمتد لعشر سنوات، ما يجعله بمثابة فرصة استثنائية للأشخاص الذين يبحثون عن استقرار طويل الأمد في بيئة تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة.

إقامة دائمة بدون كفيل: فرصة استثنائية للمستثمرين والكفاءات العالمية

تعد الإقامة الدائمة بدون كفيل في المملكة بمثابة نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الوافدين، حيث يقدم البرنامج فترة إقامة تصل إلى خمس سنوات دون الحاجة إلى كفيل، مما يفتح الباب أمام الأفراد الراغبين في الاستقرار في المملكة لفترة طويلة.

يتزامن إطلاق هذا النوع من الإقامة مع العديد من التعديلات في القوانين السعودية التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات العالمية.

من خلال هذا البرنامج، تستطيع الشركات الكبرى والمستثمرون الأجانب العمل بشكل أكثر مرونة، دون الحاجة إلى ربط مشاريعهم بمتطلبات الكفالة، الأمر الذي يسهل عليهم إدارة أعمالهم بشكل أكثر فعالية.

الشروط الأساسية للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

تسعى المملكة من خلال هذا البرنامج إلى جذب الفئات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للحصول على الإقامة الدائمة، وهي:

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأعمال التجارية أو المستثمرين في المملكة، حيث ينظر إلى هذا الشرط على أنه خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني، تعزيز دور المستثمرين في السعودية سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام والمساهمة في تطوير السوق السعودي.

يشترط أن يكون المتقدم خالياً من المخالفات المرورية أو المالية، كما يجب أن يكون قد سدد جميع الرسوم المستحقة، كما يتم التأكد من أن المتقدم لا يعاني من مشاكل قانونية أو أمنية، بما يعزز من سلامة المجتمع السعودي.

يهدف البرنامج أيضًا إلى جذب الكفاءات العلمية والتخصصات النادرة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل السعودي، هذا الشرط يعكس رغبة المملكة في تعزيز اقتصاد المعرفة، وهو جزء من استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية 2030.

من الضروري أن يكون لدى المتقدم قدرة على تقديم قيمة مضافة للمجتمع السعودي، سواء من خلال مشاريع مبتكرة أو من خلال دوره الإيجابي في القطاعات الاقتصادية، يتم التركيز على الأشخاص الذين يمكنهم إحداث فرق حقيقي في تحسين بيئة العمل والمعيشة في المملكة.

رؤية المملكة 2030: برنامج الإقامة الدائمة كداعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

إطلاق برنامج الإقامة الدائمة يعتبر جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية والكفاءات المهنية في مختلف المجالات.

من خلال تسهيل الإجراءات التي تساعد الأفراد على الاستقرار في المملكة لفترات طويلة، فإن المملكة السعودية تعزز من قدرتها على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق أهدافها الطموحة.

من خلال تقديم فرص للعيش والعمل دون الحاجة إلى كفيل، تفتح المملكة الباب أمام مجموعة متنوعة من المهنيين والمستثمرين الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق النمو والازدهار.