شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع بأول تحرك بعد الانتفاضة الشعبية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنجد المجلس الانتقالي الذي يسيطر على عدن، امس بالسعودية والإمارات، لإنقاذ العاصمة المؤقتة من كارثة انسانية، وتنصل عن المسؤولية.

وبينما فعل الإنتقالي ذلك؛ أضاءت مأرب عدن من جديد وبدأ ضخ النفط الخام من حقول صافر لحل مشكلة الكهرباء التي أغرقت المدينة في الظلام منذ يومين، وفق ما اعلن عنه رئيس الحكومة.

بدوره وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، شركة صافر برفع كمية الوقود الخام المرسلة إلى محطة الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن للإسهام في تغطية العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية.

وشهدت عدن مظاهرات شعبية غاضبة مساء امس احتجاجا على خروج خدمة الكهرباء كليا عن الخدمة وتردي الوضع المعيشي والخدمي.