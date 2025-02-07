شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للكوليسترول...هذه الوجبة تعالجه في 30 يومًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ناك وجبة -تتكون من 3 أطعمة- يمكن الاعتماد عليها لخفض الكوليسترول الضار بالدم، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تافتس في بوسطن.وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول اللوز مع الشوكولاتة الداكنة والكاكاو يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالدم.وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد اختبار اللوز والكاكاو والشوكولاتة الداكنة لمدة 4 أسابيع على 48 شخصًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا.ووجد الباحثون أن مستويات الكوليسترول الضار بالدم لدى المشاركين شهدت انخفاضًا كبيرًا عند الجمع بين اللوز والشوكولاتة الداكنة والكاكاو في وجبة واحدة.وتبين للباحثين أن إدراج هذه الوجبة في النظام الغذائي -دون تجاوز السعرات الحرارية المسموحة في اليوم- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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