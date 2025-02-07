شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : صنعاء تعلن خبراً عاجلاً وتزف بشرى سارة لجميع المواطنين اليمنيين في المحافظات الشمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء عن اعتماد السعر الموحد للأدوية لضمان عدم التلاعب بأسعارها أثناء بيعها للجمهور بالسعر الجديد بعد يوم واحد من توحيد أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة.

ووجه المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور سامي محمد البوعاني بتشكيل لجنة لإعادة النظر في تسعيرة الأدوية واعتماد السعر الموحد للجمهور لضمان عدم التلاعب بأسعارها على أن تبدأ اللجنة أعمالها ابتداء من يوم غد.

وشدد على ضرورة التزام مستوردي وتجار الأدوية ومالكي الصيدليات في صنعاء وبقية المحافظات بالتسعيرة الموحدة والمعتمدة من قبل الهيئة.

مؤكدا أهمية مشاركة مستوردي الأدوية في دعم جهود الهيئة لتقديم دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار الحرب والحصار حد وصفه .

كما أكد أن الهيئة ستعمل على تصحيح وضع السوق الدوائية ومنع الاحتكار ودخول الأدوية المهربة والمزورة من خلال تشكيل لجان ميدانية للرقابة الدائمة على السوق الدوائية، في إطار الخطوات التي تنتهجها لتصحيح الوضع الدوائي في اليمن.

وامس الأحد أعلن وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل عن تسعيرة موحدة للخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الخاصة شملت 800خدمة من خدمات المعاينة والفحوصات المخبرية والكشافات التشخيصية.