شكرا لقرائتكم خبر عن بنك اليمن الدولي ينفي ماتناولتة وسائل الاعلام من اعتقال مدير البنك على خلفية فساد ونصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنفي دائرة الشؤون القانونية في بنك اليمن الدولي نفيا قاطعا صحة ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية من ادعاءات ليس لها أي أساس في الواقع وتؤكد الدائرة ان تلك الإشاعات جاءت رداً على ما تم نشره عن اجتماع الجمعية العمومية للبنك بتاريخ 25/10/2020 وتم فيه المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح للعام المالي 2018 والاعلان عن تحقيق أرباح بلغت أكثر من سبعة مليار ريال رغم الظروف التي تمر بها البلد .

ونوهت الدائرة إلى أن تلك الإشاعات لا يمكن ان تنطلي على عملاء البنك الذين يواكبون نحاجات البنك خطوة بخطوة ويلمسون بشكل دائم ومستمر ما يتميز به البنك في مجال تحديث الخدمات المصرفية وأنها لن تنال من نجاحات البنك ولن تحد من طموحاته المستقبلية بالوصول إلى تقديم خدمات مالية ومصرفية متميزة لعملاءه بما يسهم في الإرتقاء بمستوى القطاع المصرفي وخدمة الإقتصاد الوطني ودعت الدائرة المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والالتزام بالأمانة الصحفية قبل التعاطي مع أي موضوع ويحتفظ البنك بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يسيء إلى سمعة ومركز البنك .

والله من وراء القصد،،،

دائرة الشؤون القانونية في بنك اليمن الدولي