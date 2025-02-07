شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات الأمن الخاصة في مأرب وتعزيزات ضخمة تصل إلى أرض المعركة والساعات القادمة حاسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء اليوم الأحد بين قبائل جهم وقوات الأمن الخاصة في منطقة السد والجفينة بمحافظة مأرب شرق اليمن.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت عقب افتتاح السلطات المحلية بالمحافظة لمشروع سياحي في منطقة السد على اراضي خاصة تعود ملكيتها لمواطنين من ابناء جهم بمحافظة مأرب.

وأكدت المصادر ان الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة تمكنت على إثرها قبائل جهم من استعادة ارض المشروع السياحي وطرد المقاول من موقع المنتجع الذي يقول ابناء القبائل أن الدولة اخذته منهم بالقوة ودون موافقتهم.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات بين قبيلة جهم و قوات الأمن الخاصة لا تزال مستمرة حتى اللحظة مشيرة إلى أن قوات الأمن ردت على استعادة قبائل جهم لأرض المشروع باستهداف الموقع بقذائف الهاون .

وأشارت المصادر إلى أن وساطة قبلية فشلت في احتواء الموقف وايقاف الاشتباكات الدائرة بين قبائل جهم وقوات الأمن في حين وصلت تعزيزات عسكريه للطرفين الى البلق والجفينة بمحيط سد مارب .