شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة/مرصد اين للحقوق والتنمية يختم حملته التوعوية الصحية بعدد من مدارس الغيضة الحكومية و الاهلية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن/الغيضة

اختتم مرصد أين للحقوق والتنمية

حملة توعوية عن الحميات والفيروسات وكيفية الوقاية منها و التي بدأ في تنفذها في مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات بمدينة الغيضة تحت رعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وأشراف مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل ومكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان.

و كان قد الافتتاح وكيل اول محافظة المهرة الأستاذ مختار محمد سعيد الجعفري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش والأستاذ فائز علي بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والاستاذة خير دوامة مديرة مدرسة عائشة يرافقهم أيضا الأستاذ امين حسن مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بالمهرة و الأستاذ أحمد الحامد وقدما امين حسن ندوة توعوية حول الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا كوفيد ١٩.



الحملة التوعوية التي نفذت في عدد من مدارس الغيضة الحكومية و الاهلية يوم الاثنين الماضي الموافق ٢٦-اكتوبر-2020م واستمرت اربعة ايام، هدفت إلى التوعية بالحميات الفيروسية والتعريف بكورونا و الاجراءات الاحترازية من كوفيد ١٩ وكان قد رافق الحملة منذ انطلاقها فريق طبي قدم ندوات تثقيفية حول كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات المستجدة يستفيد منها طلاب و طالبات المدارس المستهدفة بما في تم توزيع حقائب صحية احتوت على كمامات ومنظفات ومعقمات.



تهدف الى توفير مناخ صحي و حماية الطلاب من الفيروسات و حثهم على التباعد الاجتماعي و النظافة الشخصية مقدمة من مكتب الصحة.



وفي نفس السياق قام فريق مرصد اين للحقوق والتنمية بزيارة مدراء المدراس وناقشا معا عدة مواضيع متعلقة بالاغذية التي يوفرها مقاصف المدارس باعتباره عنصر مهم في صحة الاطفال والطلاب.



واكد الجميع على اهمية النظافة والوقاية الصحية وضرورة الحفاظ على نظافة البيئة و الصفوف المدرسية وتعقيمها مع توفير مستلزمات صحية و أدوات نظافة مع عامل خدمات تنظيف في حالة النقص و ضرورة توفير عيادة صحية بكل مدرسة للتدخل السريع في الحالات الطارئة و لتقدم استشارات صحية و القيام بمتابعة حالة التلاميذ صحيا.