عاجل:امن عدن يصدر احاطته الثانية بشان الاحتجاجات الشعبية الليلة ويحذر

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عدن - ياسمين التهامي - اليوم الثاني من الإحتجاجات تجدد شرطة عدن تأكيدها على حماية حق المواطنين في التعبير السلمي، وتشيد بوعي أبناء العاصمة عدن وحرصهم على المطالبة بحقوقهم بطرق حضارية. وفي الوقت نفسه، نُذكِّر الجميع بضرورة الحفاظ على المصالح العامة وعدم الإضرار بالبنية التحتية، ونُحذِّر من ممارسات تضر بالمواطنين والمتظاهرين من أبناء هذه المدينة... ,مثل: إحراق الإطارات في الشوارع المسفلتة، مما يؤدي إلى تدمير الطرقات ومضاعفة المعاناة العامة. تخريب الخطوط وقطع الطرقات، مما يعيق حركة المواطنين، ويمس بحقوق الجميع في التنقل بحرية وأمان. كما نحذر من وجود عناصر مدسوسة ومطلوبين أمنيًا يحاولون استغلال التجمعات السلمية لنشر الفوضى وجرّ المدينة إلى اضطرابات تهدد أمنها واستقرارها. ندعو الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، وعدم السماح لأي طرف بحرف مسار المطالب الحقوقية عن سلميتها. ad وتؤكد شرطة عدن أنها. لن تتهاون مع أي أعمال تخريبية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأمن المدينة. معًا نحمي عدن ونحافظ على أمنها واستقرارها الإدارة العامة، شرطة عدن إعلام التوجيه المعنوي

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