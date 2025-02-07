شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في السكر يسبب السكري لهؤلاء فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن معظم الأشخاص يعتقدون أن الإفراط في السكر يسبب الإصابة بالسكري لجميع الأشخاص، مؤكدًا أن هذا غير صحيحوقال موافي في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن استهلاك السكر بكثرة من العادات الغذائية الخاطئة، لكنه لا يسبب السكري إلا إذا كان الشخص معرضًا للإصابة بهوأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الشخص يزداد خطر إصابته بالسكري في حالة الإفراط في السكر، إذا كان لديه تاريخ عائلي معه، أي سبق لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى التشخيص به، مثل الأب أو الأموأشار إلى أن الجسم في الحالة الطبيعية يحفز الكبد على تخزين السكر الزائد عن حاجته في صورة جليكوين، لإطلاقة في مجرى الدم في حالات نقص الجلوكوزوكشف موافي أن الإفراط في السكر للأشخاص الأصحاء يتسبب في زيادة الوزن، لأنها يحفز خلايا بيتا في البنكرياس على إنتاج المزيد من هرمون الإنسولين، الذي يتسبب في بناء الدهون بالجسم

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