شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تهيّج القولون.. احذر منها لتحافظ على راحتك الهضمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شى مرضى القولون من تناول العديد من الأطعمة التي قد تتسبب في تهيج في القولون، وما يسفر عنه من تعنت معوي وانتفاخ وتراكم للغازاتويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الفواكه التي تسبب ضررًا للقولون الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن في حالة تهيج القولون، فالأطعمة التي تثيره وتسبب له ضررًا هي الفواكه التي تحتوي على قشور، مثل التفاح والبرقوق والمشمش، والكمثرى والمانجو، مشددًا على تناولها بعد تقشيرها والتخلص من قشرتهاوأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه في حالة وجود التهابات في القولون والمعدة، يفضل الابتعاد عن تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفي؛ لأنها تزيد من حموضة المعدة وتثير التهابها

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