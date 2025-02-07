شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عناصر حاولت التسلل إلى اليمن قادمين من هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت وزارة الداخلية بحكومة عدن، يوم الأربعاء، عن القبض على عنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية أثناء محاولتهما التسلل إلى اليمن بعد قدومهما من إيران عبر البحر شرقي البلاد. ووفقًا لبيان صادر عن مركز الإعلام الأمني، فقد تم ضبط العنصرين خلال عملية أمنية دقيقة نفذتها الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانا يعملان لصالح مليشيا الحوثي، حيث أقرّا بأنهما ينقلان شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي ومنها إلى ميناء المخا، في إطار أنشطة التهريب التي تديرها المليشيات بتمويل ودعم إيراني. وأشادت الوزارة بجهود رجال الأمن في المهرة، مؤكدةً على أهمية تعزيز الجهود الأمنية وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية لمواجهة أي محاولات تهريب أو أنشطة إجرامية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. من جهته، أكد مدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز جاهزيتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي محاولات من شأنها الإضرار بأمن المحافظة. وأشار إلى أن العنصرين المضبوطين يخضعان حاليًا للإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة. وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، بالتنسيق مع قوات الحزام الأمني في مديرية سباح، قد تمكنت من ضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة من أمن مديرية رصد حول نشاط مشبوه لعناصر مرتبطة بالمليشيا. وفقًا لبيان صادر عن شرطة أبين، تم تنفيذ عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة عناصر مشتبه بانتمائهم للخلية الحوثية، وهم: (م. ص. ص. اليزيدي)، (ع. ص. ع. سلمان)، (ج. ص. أ.)، (ح. ع. م. سالم)، و(أ. ف. أ. سلمان). وقد تم إيداع المتهمين في السجن، حيث يخضعون حاليًا للتحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ودحض أي محاولات لزعزعة الأمن من قبل المليشيات الإرهابية. في سياق متصل، ألقت قوات الأمن في وادي وصحراء حضرموت القبض خلال الساعات القليلة الماضية، على خلية تابعة لمليشيا الحوثي، كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة للتنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بالمحافظة

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