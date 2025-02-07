شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سياسية تكشف عن قرار مرتقب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبدالعزيز المفلحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر سياسية مطلعة عن قرار جمهوري مرتقب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبدالعزيز المفلحي، أحد أبرز رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين في اليمن. وأوضحت المصادر أن القرار سيشمل إقالة رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك وكافة الوزراء في الحكومة الحالية، باستثناء الوزارات السيادية. ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الأسابيع القادمة. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه اليمن تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم الأزمات الخدمية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم. ويُعتبر الدكتور المفلحي من الشخصيات التي تحظى باحترام وتقدير كبيرين في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بفضل خبرته الواسعة في المجال الاقتصادي. ويعتقد المراقبون أن تولي المفلحي رئاسة الحكومة سيكون خطوة مهمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها اليمن، وخاصة في ما يتعلق بوقف انهيار العملة المحلية، وتأمين إمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى وضع موازنة مالية تضمن صرف المرتبات بشكل منتظم.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سياسية تكشف عن قرار مرتقب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبدالعزيز المفلحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.