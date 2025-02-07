شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن مفاجأة بشأن اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت المملكة العربية السعودية، رسميا، وعبر مختلف وسائل اعلامها، مفاجأة صادمة لجميع اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، بشأن تطورات الاحداث ومجرياتها المتسارعة في اليمن، وبخاصة العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتداعياتها خلال الايام القليلة المقبلة. وبثت قناة "الحدث" السعودية، خبرا بعنوان "انهيار جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. إليكم تحديث لأسعار الصرف ليوم الخميس 06 فبراير 2025"، أكدت فيه "سعر صرف الريال اليمني واصل التراجع ليصل إلى 2272 ريالا مقابل بيع الدولار و 595 مقابل بيع الريال السعودي". شاهد .. السعودية تعلن مفاجأة كبرى باليمن يأتي هذا في وقت كان تقرير أممي حديث أكد أن "الريال اليمني فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، بينما تراجعت قيمته أمام الدولار بنسبة 71% خلال السنوات الخمس الماضية". محذرا من عواقب خطيرة لاستمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم "أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات مقلقة". وينذر تراجع سعر صرف الريال الى هذا المستوى الخطير، بارتفاع فاحش في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في عدن والمحافظات المحررة، بالتزامن مع استمرار ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، واقتراب حلول شهر رمضان، الذي يشهد محليا، ارتفاع معدلات الاستهلاك الغذائي. من جانبها، اصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين السبت (01 فبراير)، بيانا قالت فيه: إن "تجاوز قيمة الدولار الواحد 2200 ريالا يمنيا، يؤثر سلبا على جميع المواطنين في المناطق المحررة". منتقدة "غياب دور المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في معالجة هذه الازمة"، ومطالبة بـ "اتخاذ إجراءات فورية". وتابعت النقابة: "لذلك، ندعو إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات وعلى مستوى كافة المرافق الحكومية". وأردفت: "إن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن تضامننا كسكان للمناطق المحررة وعن رفضنا القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها".

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