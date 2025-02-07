شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة اليمنية سحر الخولاني توجه رسالة بعد إطلاق سراحها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشطة سحر الخولاني توجه رسالة بعد إطلاق سراحها من سجون الحوثيين وتشكر والديها وكل من سأل عنها بعد شهور من التغييب والاختطاف لها ولأسرتها، أطلقت جماعة الحوثيين في اليمن سراح الناشطة سحر الخولاني في ضوء ضغوط ومطالبات شعبية وحقوقية. وفي أول تصريح لها، يعيد نشوان نيوز نشره، قدمت سحر الشكر الجزيل لوالدها ووالدتها، وتوقفت مع الجهد الكبير الذي بذلاه، كما تقدمت بالشكر لكل من وقف معها وسأل عنها. وأكدت الخولاني أنها وأسرتها بخير، وظهرت مع أطفالها الذين كانوا قد غيبوا مع اختطافها وزوجها قبل شهور. واختطف الحوثيون سحر الخولاني في إطار حملة مسعورة استهدفت المئات من اليمنيين واليمنيات، ممن دعوا للاحتفال بالعيد الوطني الـ62 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلك والضغوط، ما يزال العديد من المختطفين في سجون الحوثيين على ضوء احتفالات العيد الوطني.

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