شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي (الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر مطلعة عن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أحد المقربين منه، محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، نتيجة استمرار انهيار سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي. جاء بين أبرز المصادر، السياسي والإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، الذي أكد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سيعين رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، محافظاً للبنك المركزي خلفاً لأحمد غالب المعبقي. وقال الحنشي ساخراً: "حسام الشرجبي هذا رئيس الفريق الاقتصادي .الذي كان يدير العملية الاقتصادية وحقق فيها نجاح منقطع النظير . والواقع الذي وصلنا له اليوم يشهد له. ولنجاحاته". مضيفاً في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظيرا جهوده ونجاحاته. سيتم تعيينه محافظاً للبنك المركزي". مشيراً إلى أن الشرجبي "الى جانب ادارته للفريق الاقتصادي كان موظف مستشار سياسي بالسفارة اليمنية في لندن براتب 8 الف دولار لاغير الى جانب راتبه كرئيس للفريق الاقتصادي الذي يقدر بـ 20 الف دولار فقط". ويعد الشرجبي أحد الأذرع المالية للعليمي، ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش في مؤسسة نعمة رشاد العليمي التي أسسها العام الماضي لنهب المال العام وحماية مصالحه بغطاء العمل الإنساني. يأتي هذا بعد أن سجل الدولار الأمريكي سعراً جديداً ومذهلاً مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، بعد تراجع كبير لسعر الريال خلال الاشهر الاخيرة، مدشناً مرحلة جديدة وغير مسبوقة في الوضع الاقتصادي.

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