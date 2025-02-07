شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة يبدأ إجازة استجمام بأمريكا وسط تصاعد الأزمات والاحتجاجات الشعبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

كشفت مصادر مطلعة عن بدء رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، إجازة استجمام في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تتفاقم فيه معاناة اليمنيين جراء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، واستمرار انهيار العملة الوطنية.

ياتي ذلك فيما شهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة احتجاجات شعبية غاضبة، رفضًا لانهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ووفقاً لمصادر مصرفية، سجل الدولار الأمريكي مساء الخميس سعرًا تجاوز 2222 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن، بينما وصل الريال السعودي إلى 588 ريالاً.

هذا الوضع الاقتصادي المتدهور يضيف المزيد من الضغوط على المواطنين، الذين يواجهون أزمات معيشية خانقة في ظل غياب أي حلول حكومية ملموسة.