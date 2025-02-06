شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق: هذان الرجلان الأحق باعتذار الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، منشورًا على صفحته في فيسبوك تحدث فيه عن شخصيتين يرى أنهما الأجدر بأن يقدّم لهما الشعب اعتذارًا، خاصة من قادوا وساهموا في إسقاط سلطتيهما في عدن. وأشار بن لزرق إلى أن الرجل الأول هو أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدًا أن حكومته أُسقطت في وقت كان فيه سعر الريال السعودي لا يتجاوز 140 ريالًا يمنيًا، وكانت الكهرباء تعمل 19 ساعة يوميًا، فيما كانت الرواتب تُصرف بانتظام. أما الرجل الثاني فهو أحمد الميسري، الذي وصفه بن لزرق بأنه شخصية لن يجود الزمان بمثلها، مشيرًا إلى أنه فقد سلطته فقط لأنه قال “لا”، رغم ما كان يتمتع به من وطنية صادقة. وأكد بن لزرق في منشوره أن الاعتذار عن الأخطاء وتصحيحها يمثل المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمات والعودة إلى المسار الصحيح، معتبرًا أن الوقت قد حان لاعتذار صريح من كل من أساء إلى هذين الرجلين، بقصد أو بدون قصد.

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