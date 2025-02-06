بشرى سارة.. الإعلان عن بدء صرف المرتبات لهذه الفئة من المستفيدين وبشكل دائم ومنتظم

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عدن - ياسمين التهامي - أت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر ديسمبر 2020م للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تأتي ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا . وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين وزيري المالية و الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن. ودعا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه الى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش. وثمّن الحيفي التعاون الكبير من الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ومدير عام البريد اليمني عمار وهان، إلى جانب كوادر وموظفي هيئة التأمينات والمعاشات ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي، الذين ساهموا في إنجاح عملية الصرف.

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