شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُلغي احد شروطها للمسافرين القادمين الى اراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن إلغاء العمل بما ورد في التعميم السابق رقم (15592/2) بتاريخ 7 يناير 2025، المتعلق بشرط حصول حاملي تأشيرات العمرة أو الحج على لقاح الحمى الشوكية كشرط للسماح بالسفر.

وأكدت الهيئة، في تعميمها الجديد، أنه لا يتوجب على المسافرين تقديم ما يثبت تلقيهم لقاح الحمى الشوكية بغض النظر عن نوع التأشيرة. كما شددت على شركات الطيران العاملة في المملكة بالالتزام بالتعليمات الجديدة الصادرة وتطبيقها بدقة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث إجراءات السفر والتسهيل على المسافرين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.