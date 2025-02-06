وردنا تحذير هام يخص كل اليمنيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجـواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة. بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، لحج، أبين وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية. وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 1.6، البيضاء: 2.7، عمران: 4، صنعاء: 5، إب: 8، الضالع: 8.9 درجات مئوية. ونبه المواطنين من الأجواء الباردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الفترات المسائية والصباح الباكر.

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