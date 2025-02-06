شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل من التحالف خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية متطابقة عن تدخل عاجل من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، في اليمن، لانقاذ الوضع ومنع خروجه عن السيطرة، جراء تفاقم تدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد.

وأفادت المصادر المتطابقة بأن التحالف سيعلن تقديم شحنة عاجلة من الوقود لإعادة منظومة الكهرباء في العاصمة عدن إلى الخدمة بعد خروجها نتيجة نفاد الكميات وغرق المدينة في الظلام منذ فجر اليوم.

يأتي هذا بعد أن أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، نداءً عاجلاً إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعاه فيه إلى التدخل العاجل لإنقاذ العاصمة عدن، وبقية محافظات الجنوب من كارثة إنسانية.

ووفق الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي قالت الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للمجلس في بيان أصدرته خلال إجتماع برئاسة رئيس الجمعية الاستاذ علي عبدالله الكثيري: "نناشد دول التحالف العربي وفي مقدمتها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التدخل العاجل لايقاف التدهور المُتفاقم والكارثي للوضع الخدماتي والمعيشي والاقتصادي وإنقاذ العاصمة عدن، وبقية محافظات الجنوب من كارثة إنسانية".

مضيفة: إن "العاصمة عدن أصبحث تواجه وضعاً كارثياً في ظل الغياب الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وفشلهما التام في القيام بمسؤولياتهم، حيث أصبحت العاصمة محرومة من أبسط الخدمات، نتيجة العجز الحكومي عن القيام والإضطلاع بالمسئوليات تجاه الشعب في محافظات الجنوب والمناطق المحررة".

وتابعت: "تشدد الهيئة الإدارية للجمعية على رفضها الكامل لاستغلال هذه المعاناة وتوجيهها لتمرير أهداف واجندات سياسية مكشوفة تستهدف شعب الجنوب وقضيته، ولا تخدم سوى المليشيات الحوثية والجماعات الارهابية، سيما ما يتعلق بالتدهور المتزايد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما رافقه من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وغلاء معيشي متزايد".

مشيرة إلى "توقف خدمة التيار الكهربائي بشكل كامل في العاصمة عدن وهو أمر غير مسبوق منذ إدخال الكهرباء لها قبل زهاء قرن من الزمن على نحو اصبح يهدد بتوقف المستشفيات عن العمل وانقطاع إمدادات المياه لكل مديريات العاصمة".

مؤكدة أنها "حالة تعكس عجز الحكومة ومجلس القيادة عن توفير شحنات كافية من المازوت والديزل لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وعجزها تأمين وصول شحنات النفط الخام من محافظة حضرموت للعاصمة عدن".

يأتي هذا بعد أن اجتاحت العاصمة عدن، نيران مشتعلة أضاءت ليلها المظلم الذي تغرق فيه منذ فجر اليوم، نتيجة عجز وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لإنهيار العملة.

