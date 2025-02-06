شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر أجنبي يشعل أزمة في مصر: مواجهة تكشف أسرار صادمة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يظهر فيه تاجر صيني وهو يواجه تاجرًا مصريًا داخل محله، متهماً إياه بالنصب ورفض دفع مستحقاته المالية لمدة عامين.
وبحسب تصريحات التاجر الصيني في الفيديو، فإن التاجر المصري تجاهل جميع محاولاته للتواصل ورفض الرد على اتصالاته المستمرة، ما دفعه للسفر إلى مصر خصيصاً لمواجهته وفضحه أمام زبائنه وبقية التجار في السوق.
المقطع أثار تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل، حيث اعتبر البعض تصرف التاجر الصيني خطوة جريئة لاسترداد حقه، بينما طالب آخرون بمحاسبة التاجر المصري إذا ثبتت صحة الاتهامات، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على سمعة التجارة المصرية واحترام العلاقات التجارية.
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