شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي اليوم الخميس في حقل أرز بمقاطعة ماجويندناو ديل سور جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها، وفقًا لتصريحات سفارة الولايات المتحدة ومسؤولين فلبينيين.

وأكدت هيئة الطيران المدني الفلبينية وقوع الحادث دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، كانيشكا جانجوبادهياي، إن الطائرة كانت تعمل بموجب عقد مع الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستصدر بيانًا تفصيليًا لاحقًا بشأن الحادث.

وتم العثور على جثث أربعة أشخاص، يُعتقد أنهم من جنسيات أجنبية، بين حطام الطائرة في بلدة أمباتوان، بحسب أمير جهاد تيم أمبولودتو، مسؤول السلامة في المقاطعة.