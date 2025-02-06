شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن حدث هام في خليج عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:
أعلنت البحرية الصينية عن إحباط هجوم شنه قراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن، حيث تدخلت سفينة حربية صينية كانت تقوم بدورية في المنطقة.
وقالت البحرية الصينية في بيان، ان السفينة الحربية تلقت إشارة استغاثة من السفينة التجارية، لتتحرك على الفور وتتمكن من ردع القراصنة وتأمين السفينة المستهدفة.
يأتي هذا التدخل ضمن الجهود الدولية لحماية خطوط الملاحة في خليج عدن، الذي يشهد نشاطاً متكرراً للجماعات القرصنة.
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