شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر الرجال: هذا النوع من تضخم البروستاتا شديد الخطورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عتقد معظم الأشخاص أن تضخم البروستاتا حالة مرضية، وهذا ما نفاه الدكتور طارق محمد، استشاري جراحة المسالك البولية، مشيرًا إلى أنه عملية فسيولوجية مرتبطة بالتقدم في العمر، لذلك يطلق عليها اسم "تضخم شيخوخي في البروستاتا".

وأضاف طارق أن تضخم البروستاتا قد يحدث للرجال دون الشعور بذلك، في المقابل، قد تسبب لبعض الذكور مجموعة من الأعراض المزعجة.وأوضح استشاري جراحة المسالك البولية أن أعراض تضخم البروستاتا ليس لها علاقة بالحجم، مؤكدًا أن بعض الرجال تكون البروستاتا لديهم ذات حجم كبير، لكنهم لا يعاني من أي مشكلات.وأشار إلى أن التضخم الناتج عن وجود ورم خبيث في البروستاتا غير شائع في مصر، لكنه أكثر انتشارًا بين الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاسكندنافية.وكشف أن التضخم الشيخوخي للبروستاتا تكمن خطورته في صعوبة التبول، مما يؤدي إلى تراكم البول في المثانة، ومن ثم زيادة خطر ارتجاعه إلى الكليتين.وفي نهاية حديثه، أكد طارق أن احتباس البول الناتج عن تضخم البروستاتا من السهل علاجه عن طريق تفريغ المثانة باستخدام القسطرة.

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