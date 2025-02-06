شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لن تصدق السبب... قوات الامن تقلي القبض على الممثل نبيل الانسي " زنبقة"..."فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية ان شرطة تعز القت القبض على الممثل اليمني نبيل الانسي والذي اشتهر بتمثيل دور زنبقة في مسلسل همي همك خلال الأعوام الماضية.
وقالت المصادر لبوابتي ان الأجهزة الأمنية في تعز أوقفت الأنسي
لاهانتة طفل يتيم يدعى قيس البريهي حيث قام بسب الطفل وصفعه بالوجه بسبب رفض الطفل اعطائه بعض الحاجيات من بقالة يملكها حيث اخبره ان حسابه بالدين موقف.
ومؤخرا انتقد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا الانسي وقالوا انه شخص متكبر ومغرور بتعامله مع الاخرين حتى ان مخرجي المسلسلات التلفزيونية يتعمدون عدم اختياره بسبب غروره.
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